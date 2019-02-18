В Петербурге всем владельцам беспилотников грозит штраф, никто из них не оформил разрешение на полеты Разрешения нужно оформлять с 31 января

Парадоксальная ситуация с полетами беспилотников сложилась в Санкт-Петербурге. Более двух недель, чтобы запустить в городе любой такой аппарат (БПЛА) массой до 30 кг, его владельцу нужно получить разрешение в Комитете по транспорту, однако никто этого так и не сделал. Поинтересовался получением разрешения лишь один телеканал.

С 31 января 2019 года в Санкт-Петербурге для запуска любого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) массой до 30 кг его владельцу, согласно федеральным правилам использования воздушного пространства нужно получить специальное разрешение. В Санкт-Петербурге такие разрешения выдает Комитет по транспорту.

Выдают эти разрешения бесплатно. Для получения разрешения на полеты БПЛА в Санкт-Петербурге необходимо будет представить в Комитет комплект документов, среди которых документы о годности беспилотника, проект порядка выполнения полета, цель полета, договор обязательного страхования в соответствии с Воздушным кодексом РФ и т.д.

После того, как комплект документов сдан, Комитет по транспорту обращается в ряд силовых ведомств (ЗВО, УФСБ, СЗМТУ и т.д.), и если хоть одно из них возражает, разрешения на полеты будет не получить.

Запуск беспилотника без разрешения грозит серьезным штрафом, который предусмотрен Кодексом РФ об административных правонарушениях. Физическому лицу грозит штраф от 2 до 5 тыс. рублей, должностному от 25 до 30 тыс. рублей, а юридическому от 250 до 300 тыс. рублей или даже приостановление работы на срок до 90 суток.

Парадоксально, но как оказалось, в Санкт-Петербурге никто до сих пор не предоставил в Комитет по транспорту ни одной заявки на оформления разрешения, об этом АБН сообщили в самом ведомстве. Пока, единственным кто поинтересовался комплектом для оформления разрешения, оказалось петербургское представительство одного из федеральных телеканалов.

В Петербурге на данный момент существует несколько компаний, занимающихся разработкой и производством БПЛА. Среди них, например, ГК «Геоскан», обладающая собственным производством беспилотников самолетного и мультироторного типа. Ее БПЛ предназначены для аэрофотосъемки и геологоразведки. Если посмотреть характериктиски комплексов «Геоскана», то их максимальная взлетная масса не превышает 9,3 кг.

Можно предположить, что единственные БПЛА с массой свыше 30 кг петербургских производителей имеют отношение к ГК «Кронштадт» (АО «Группа Кронштадт» и ее активы в 2015 году приобрела за 4,8 млрд рублей АФК «Система»). Среди продукции ГК «Кронштадт» есть беспилотники «Орион» военного назначения массой более 50 кг. В прошлом году в сми публиковались данные о разработке ударного БПЛА «Орион» массой более 5 тонн.