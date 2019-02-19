Петербургский бар NeBar извинился перед Милоновым за скандальную рекламу, но нашел ей замену Эта история получит продолжение

История с, вероятно, самой скандальной рекламой в Петербурге продолжается. В управлении ФАС рассматривали жалобу на рекламу бара NeBar на Литейном проспекте, за которую заведение уже извинилось перед депутатом Госдумы РФ Виталием Милоновым. Впрочем, замена рекламы «тоже слишком».

Во вторник 19 апреля, в петербургском управлении антимонопольной службы (УФАС) рассматривали, пожалуй, самую скандальную за последние месяцы рекламу. Некая петербурженка, гуляя по городу, оказалась возмущена рекламой заведения NeBar (это заведение сети, основанной бизнесменом Павлом Чесноковым) на Литейном пр. Негодование вызвал нарисованный на витрине пряничный человек со слоганом текста «Я взял твою бу! И я её Е..». В слогане петербурженка разглядела нецензурную брань, обратилась в УФАС, там ее поддержали, заявив по закону в рекламе «не допускается использование непристойных образов». Скандал поддержали сми, обратившиеся за комментарием к известному борцу за нравственные устои – депутат Госдумы РФ Виталию Милонову. Народный избранник выразил сомнения в приличии тех, кто бар открывал. В итоге, все УФАС назначили рассмотрение дела на 19 февраля.

После рассмотрения АБН поинтересовался мнением всех сторон.

Согласно официальным данным УФАС, представитель ответчика заявил, что никакого извещения о возбуждении дела, компания не получала. Тем не менее, все пояснения представитель NeBar дал и рассмотрение дела перенесли на 19 марта.

Арт-директор сети Nebar Глеб Докучаев рассказал более подробно о том, что происходило на рассмотрении дела.

«Выслушали нашу позицию, мы не считаем, что была применена ненормативная лексика, а «Е» является нашим товарным знаком и логотипом бара» — рассказал Глеб Докучаев. По его словам жаловавшиеся на рекламу предположили, что «якобы мы (сеть баров) пропагандируем растление несовершеннолетних(!) ведь Бу это девочка из мультика корпорация монстров».

«Мы уже заменили вывеску и принесли извинения Милонову. Правда есть мнения, что новая наклейка (см. фото ниже — редакция АБН) тоже слишком» — рассказал арт-директор.

Как убедилось АБН, сейчас скандальная реклама с пряничным человеком исчезла, вместо нее появилась реклама, похожая на скандальный постеры Reebok в России. О том, есть ли жалобы на это творение, пока не сообщается.