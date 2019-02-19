Сбербанк за 2018 год сократил 5.5 тысяч человек Искусственный интеллект наступает

Сбербанк за 2018 год сократил 5.5 тысяч человек, что составляет 2.2% от общей численности персонала. Некоторых уволенных сотрудников заменил искусственный интеллект. При этом средняя зарплата в банке выросла на 10% — с 82 тысяч рублей до 90.

Как сообщает Farnk RG, первая часть сокращений пришлась на первые девять месяц, в этот период было сокращено 5.2 тысячи человек. В группе Сбербанка, куда входят его дочерние подразделения за границей, сокращения были больше – за 9 месяцев 2018 года количество сотрудников сократилось на 14,2 тысяч человек. Это 4,6% персонала группы.

Ранее Герман Греф объяснял сокращения в банке внедрением искусственного интеллекта.