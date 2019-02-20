AliExpress начнет продавать товары через соцсеть «ВКонтакте»

AliExpress начинает продажи товаров через социальную сеть «Вконтакте», говорится в сообщении интернет-магазина. Интеграция ассортимента начнется в конце февраля.
Пользователи смогут приобретать товары, не покидая соцсеть, через приложение AliExpress на платформе VKApps. Оплатить покупки можно будет с помощью сервиса VK Pay, банковских карт или электронных кошельков.
AliExpress с помощью этого планирует удвоить количество покупателей.
Ранее Mail.ru (владелец «Вконтакте»), Alibaba, «Мегафон» и РФПИ решили создать совместное предприятие в области электронной коммерции под названием AliExpress Russia.
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