От «лежимнеров» 19 февраля пострадали более 13500 петербуржцев Анонимные телефонные террористы продолжают звонить в ТРК и соцучреждения города

Анонимные шантажисты угрожают руководителям бюджетных и коммерческих учреждений Петербурга и требуют полмиллиона. Как писало АБН, звонки о возможном минировании зданий поступали, по данным властей, из-за границы.

За вторник 188 сотрудников ОВД искали бомбы на 30 объектах. Среди них оказались торговые центры, школы и вузы, больницы, кафе, магазины, стадион и вестибюли метро. Всего по городу было эвакуировано более 13 500 человек.

Рассылка сообщений на этот раз началась в половине девятого утра и завершилась в четыре часа дня. При этом в письме, поступившем в Петербургский метрополитен шантажисты обещали взрыв в час-пик, вспомнили о «Зимней вишне» и Магнитогорске и пожелали «попасть в рай», пишет «Фонтанка».

Опасных предметов в здании не обнаружили. В частности, взрывом угрожали ИТМО, где недавно обрушилась крыша, двум школам, ТЦ «Жемчужная плаза», «Озерки» и «Пик». первые угроза поступили еще в понедельник, 18 февраля, тогда проверили более тысячи объектов.