Единый портал малого бизнеса Петербурга стал одним из лучших в России Проект уступил только порталу «Бизнес-навигатор МСП»

Единый портал малого бизнеса Санкт-Петербурга (crpp.ru) занял второе место в номинации «Поддержка малого и среднего бизнеса в России» ключевого конкурса Рунета — «Золотой сайт».

Петербургский проект уступил только порталу «Бизнес-навигатор МСП» Корпорации МСП.

Единый портал малого бизнеса Санкт-Петербурга вошел в шорт-лист лучших web-сайтов по поддержке малого и среднего бизнеса в России и занял 2 место, обойдя проекты для бизнеса от крупнейших компаний страны — ПАО «Сбербанк» и ПАО «Вымпелком» (БиЛайн), уступив первое место только порталу «Бизнес-навигатор МСП» Корпорации МСП. Портал предоставляет возможность зарегистрировать свой бизнес не выходя из дома, выбрать подходящий банк для открытия расчётного счета, сформировать и подать отчетность в ФСС, ФНС, ПФР, проверить контрагента, а также оформить запись на бесплатные консультации и мероприятия Центра.