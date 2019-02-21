В Ленинградской области увеличат компенсации за частные детские сады Родителям останется доплатить 5 тысяч

Пресс-служба правительства Ленинградской области сообщает об удвоении региональной компенсации за частные детские сады.

С первого июня она составит 18 тысяч рублей. Как сообщает комитет общего и профессионального образования, увеличение компенсаций позволит родителям доплачивать порядка 5 тысяч рублей.

Месяц в муниципальном детском саду в ленинградской области обходится родителям 2.7 тысяч рублей в месяц, а в частном приходится платить порядка 23 тысяч рублей.