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21.02.19 / 15:27 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге эвакуируют Эрмитаж из-за сообщений о минировании

посетители столпились у входа в ожидании окончания проверки

Фото АБН

В Петербурге эвакуируют Государственный Эрмитаж из-за сообщений о минировании здания, передает корреспондент АБН. 

Людей вывели на улицу. Однако посетители стоят в очереди у ворот музея в ожидании окончания проверки, чтобы вернуться в здание. Директор музея Михаил Пиотровский отказался от комментариев.

Фото АБН

 

Добавим, также в Петербурге в настоящее время эвакуируют корпус Финансового университета. Массовые эвакуиации продолжаются на протяжении нескольких дней. Эвакуировани и пациентов Елизаветинской больницы.

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