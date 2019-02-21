В Петербурге эвакуируют Эрмитаж из-за сообщений о минировании посетители столпились у входа в ожидании окончания проверки

В Петербурге эвакуируют Государственный Эрмитаж из-за сообщений о минировании здания, передает корреспондент АБН.

Людей вывели на улицу. Однако посетители стоят в очереди у ворот музея в ожидании окончания проверки, чтобы вернуться в здание. Директор музея Михаил Пиотровский отказался от комментариев.

Добавим, также в Петербурге в настоящее время эвакуируют корпус Финансового университета. Массовые эвакуиации продолжаются на протяжении нескольких дней. Эвакуировани и пациентов Елизаветинской больницы.