Зампред правления «Банка «Санкт-Петербург» увеличил свою долю в уставном капитале почти в два раза В 2018 г. «Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 49%

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» сообщило об увеличении в уставном капитале банка доли, принадлежащей заместителю председателя правления банка Владимиру Реутову.

Согласно отчетности банка, на данный момент доля Владимира Реутова в уставном капитале банка составляет 0,0049% (доля обыкновенных акций: 0,0051%). До этого доля составляла 0,0027 % (доля обыкновенных акций: 0,0028 %). Размер доли изменился с 3 января 20019 г.

Владимир Реутов работает в банке с 2001 г., заместителем председателя правления он стал в 2006 г.

В 2018 г. «Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 49% (итоги деятельности за РСБУ ), заработав 6 млрд рублей. Этот показатель на 49% больше результата за 2017 г.