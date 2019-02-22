Hyundai представил гибридную версию кроссовера Tucson

Компания Hyundai показала изображение спортивной версии кроссовера Tuscon.
Основными внешними отличиями от обычной версии Tuscon являются обновленные бампера и новые светодиодные дневные ходовые огни. Радиаторная решетка выполнена из хрома, новые литые диски большего диаметра.
Интерьер автомобиля также претерпел изменения: кожаный салон с яркой прострочкой, также обновился руль и селектор КПП.
Производитель заверяет, что новая спортивная версия Tucson получит обновленные системы безопасности.
Линейка бензиновых и дизельных двигателей останется без изменений. Но зато появилась новая гибридная силовая установка. Это 48V электромотор, который работает в паре с дизельным двигателем объемом два литра и мощностью 182 лошадиные силы и крутящем моментом 295 Нм. Также будет доступная гибридная версия с турбодизелем объемом 1,6-литра.
Подвеска и рулевое управление теперь имеют спортивные настройки.
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