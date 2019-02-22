Hyundai представил гибридную версию кроссовера Tucson Подвеска и рулевое управление теперь имеют спортивные настройки

Компания Hyundai показала изображение спортивной версии кроссовера Tuscon.

Основными внешними отличиями от обычной версии Tuscon являются обновленные бампера и новые светодиодные дневные ходовые огни. Радиаторная решетка выполнена из хрома, новые литые диски большего диаметра.

Интерьер автомобиля также претерпел изменения: кожаный салон с яркой прострочкой, также обновился руль и селектор КПП.

Производитель заверяет, что новая спортивная версия Tucson получит обновленные системы безопасности.

Линейка бензиновых и дизельных двигателей останется без изменений. Но зато появилась новая гибридная силовая установка. Это 48V электромотор, который работает в паре с дизельным двигателем объемом два литра и мощностью 182 лошадиные силы и крутящем моментом 295 Нм. Также будет доступная гибридная версия с турбодизелем объемом 1,6-литра.

Подвеска и рулевое управление теперь имеют спортивные настройки.