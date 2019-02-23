Беглов и Валуев закрыли юношеский турнир по боксу Врио губернатора Петербурга одобрил идею боксера построить ледовый дворец в Красном Селе

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вместе с боксером и депутатом Госдумы Николаем Валуевым приняли участие в закрытии турнира среди юношей по боксу. Первенство было приурочено к 23 февраля и 75-летию снятия блокады Ленинграда.

В Центр физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района Беглов приехал, чтобы поздравить участников XI Турнира по боксу среди юношей на призы чемпиона мира в супертяжелом весе Николая Валуева.

Александр Беглов назвал бокс спортом сильных и мужественных людей, который помогает развивать лидерские качества. Он пожелал юным спортсменам честных соревнований и побед, а также сообщил, что Валуев выступил с инициативой построить в Красносельском районе ледовый дворец. Врио губернатора выразил надежду, что проект будет реализован.

В церемонию закрытия турнира участвовали жители блокадного Ленинграда. Они получили от Александра Беглова и Николая Валуева цветы и палки для скандинавской ходьбы, сообщает пресс-служба Смольного.