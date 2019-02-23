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23.02.19 / 17:04 Новости

Беглов поздравил с 23 февраля сотрудников и курсантов Университета МВД

Врио губернатора Петербурга пожелал им успехов в служении России

Александр Беглов встретился с руководством двух вузов и курсантами. Фото: gov.spb.ru

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников Института внутренних войск национальной гвардии и Университета МВД с Днем защитника Отечества.

Днем в субботу, 23 февраля, Александр Беглов побывал в Санкт-Петербургском военном институте войск национальной гвардии и Университете МВД России. Он поздравил руководство, преподавателей и курсантов с праздником и пожелал новых вершин в служении Отечеству.

На встрече присутствовал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Слепов. Сегодня ему исполнилось 94 года, и несмотря на почтенный возраст, он продолжает работать в институте. Беглов поздравил его с днём рождения и Днем защитника Отечества.

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