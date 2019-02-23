Квартирный пожар на Петроградской стороне тушили 17 человек Пожарным не удалось отдохнуть 23 февраля из-за ЧП на Всеволода Вишневского

В Петроградском районе Петербурга утром в субботу, 23 февраля, произошел квартирный пожар. На улице Всеволода Вишневского тушили комнату.

О пожаре сотрудникам МЧС стало известно в 10:08 23 февраля. В доме 8 по улице Всеволода Вишневского горела четырехкомнатная квартира пятиэтажки. Огонь охватил 4 кв. метра в одной из комнат.

Чтобы локализовать возгорание, пожарным потребовалось около получаса.

Сведения о пострадавших уточняются, добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. На месте ЧП работали четыре единицы техники и 17 огнеборцев.