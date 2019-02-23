Visa удешевит проезд в общественном транспорте Платежная система снижает комиссию при оплате проезда

С 1 апреля этого года платежная система снизит комиссию за оплату проезда в общественном транспорте. Сейчас она достигает 2 рублей с каждой транзакции.

Visa снизит размер комиссии за оплату проезда в транспорте банковскими картами. По словам старшего директора по цифровым решениям Visa Алексея Денисова, в ряде случаев комиссия может снизиться в три раза.

Добавим, что комиссию перечисляет за услуги по обработке платежа банк-эквайер и банк, который выпустил карту. Каков размер комиссий, в Visa не разглашают.

В компании считают, что снижение комиссии станет стимулом для развития безналичного расчета на российском рынке.