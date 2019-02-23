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23.02.19 / 20:09 Новости

Visa удешевит проезд в общественном транспорте

Платежная система снижает комиссию при оплате проезда

Visa сделает доступнее платежи в транспорте. Фото: pixabay.com

С 1 апреля этого года платежная система снизит комиссию за оплату проезда в общественном транспорте. Сейчас она достигает 2 рублей с каждой транзакции.

Visa снизит размер комиссии за оплату проезда в транспорте банковскими картами. По словам старшего директора по цифровым решениям Visa Алексея Денисова, в ряде случаев комиссия может снизиться в три раза.

Добавим, что комиссию перечисляет за услуги по обработке платежа банк-эквайер и банк, который выпустил карту. Каков размер комиссий, в Visa не разглашают.

В компании считают, что снижение комиссии станет стимулом для развития безналичного расчета на российском рынке.

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