Александр Бастрыкин поручил оперативно установить все обстоятельства ДТП с BMW X6 на Невском проспекте

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил петербургскому управлению СК оперативно установить все обстоятельства ДТП на Невском пр., в котором водитель BMW X6 сбил несколько пешеходов.

В ночь на воскресенье 24 февраля водитель BMW X6 около д. 55 по Невскому пр. столкнулся с другой машиной, а потом сбил несколько пешеходов, вое погибли на месте, еще трое были доставлены в больницу.

В центральном аппарате Следственного комитета взяли на контроль расследование этого громкого дела.