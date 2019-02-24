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24.02.19 / 16:36 Новости / Петербург и Ленобласть

Александр Бастрыкин поручил оперативно  установить все обстоятельства ДТП с BMW X6 на Невском проспекте

ДТП на Невском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил петербургскому управлению СК оперативно установить все обстоятельства ДТП на Невском пр., в котором водитель BMW X6 сбил несколько пешеходов.

В ночь на воскресенье 24 февраля водитель BMW X6 около д. 55 по Невскому пр. столкнулся с другой машиной, а потом сбил несколько пешеходов, вое погибли на месте, еще трое были доставлены в больницу.

В центральном аппарате Следственного комитета взяли на контроль расследование этого громкого дела.

 

 

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