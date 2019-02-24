«Максидом» открыл первый гипермаркет в Подмосковье Торговые площади со складом заработали в Котельниках

Петербургский DIY-ретейлер «Максидом» открыл первый гипермаркет в московском регионе. Магазин появился в Котельниках в Подмосковье. Инвестиции в проект составили 2,4 млрд рублей.

Компания двумя годами ранее приобрела производственную площадку у компании «Нидан Соки», а также склад в Котельниках площадью 30 тыс. кв. м. После перепланировки препдриятия площади торгового зала и распределительного центра составляют около 10 тыс. кв. метров каждая, сообщает РБК.

Еще 7,9 тыс. «квадратов» компания отведет под центр дистанционной торговли.

Магазин будет работать в том же формате, что и в Петербурге, и составит конкуренцию сетям Leroy Merlin и «Петрович».