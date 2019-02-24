Все новости

24.02.19 / 11:49 Новости

«Максидом» открыл первый гипермаркет в Подмосковье

Торговые площади со складом заработали в Котельниках

«Максидом» открыл первый гипермаркет в Москве

Петербургский DIY-ретейлер «Максидом» открыл первый гипермаркет в московском регионе. Магазин появился в Котельниках в Подмосковье. Инвестиции в проект составили 2,4 млрд рублей.

Компания двумя годами ранее приобрела производственную площадку у компании «Нидан Соки», а также склад в Котельниках площадью 30 тыс. кв. м. После перепланировки препдриятия площади торгового зала и распределительного центра составляют около 10 тыс. кв. метров каждая, сообщает РБК.

Еще 7,9 тыс. «квадратов» компания отведет под центр дистанционной торговли.

Магазин будет работать в том же формате, что и в Петербурге, и составит конкуренцию сетям Leroy Merlin и «Петрович».

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

109 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.