Поля в России будут убирать беспилотные комбайны О цифровизации в АПК сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров

В российский агро-промышленный комплекс внедрят систему автоматизированного управления сельхозтехникой. Об этом сообщил «Российской газете» глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам министра, аппаратно-программный комплекс ГЛОНАСС «поле-мониторинг» уже проверили в работе. Разработка, как надеются в Минпромторге, поможет связать воедино процесс оцифровки рельефа, систему машинного зрения, беспилотное управление техникой и управление этапами растениеводства.

Мантуров добавил, что в 2030 году производство техники и оборудования для сельского хозяйства в РФ увеличится в денежном выражении до 300 млрд рублей. Более того, уже через два года 80% всех разработок в АПК будут отечественными.