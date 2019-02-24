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24.02.19 / 11:14 Новости

Поля в России будут убирать беспилотные комбайны

О цифровизации в АПК сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров

В России появятся беспилотные комбайны. Фото: flickr.com

В российский агро-промышленный комплекс внедрят систему автоматизированного управления сельхозтехникой. Об этом сообщил «Российской газете» глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам министра, аппаратно-программный комплекс ГЛОНАСС «поле-мониторинг» уже проверили в работе. Разработка, как надеются в Минпромторге, поможет связать воедино процесс оцифровки рельефа, систему машинного зрения, беспилотное управление техникой и управление этапами растениеводства.

Мантуров добавил, что в 2030 году производство техники и оборудования для сельского хозяйства в РФ увеличится в денежном выражении до 300 млрд рублей. Более того, уже через два года 80% всех разработок в АПК будут отечественными.

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