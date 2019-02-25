Baring Vostok обратился к президенту РФ с просьбой взять дело Калви под личный контроль Топ-менеджеры фонда были арестованы вопреки сложившейся практике в России, отмечается в письме

Baring Vostok в открытом письме обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя инвестфонда Майкла Калви и других фигурантов дела о мошенничестве. Текст письма опубликован на сайте фонда.

Baring Vostok отмечает, что письмо на имя президента опубликовано «в связи с множественными обращениями партнеров фонда».

В текста письма указывается на то, что в последнее время в России сложилась практика применения в отношении подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам предпринимателей мер пресечения, не связанных с заключением под стражу.

«Данное правоприменение исключает возможность давления на бизнес-партнеров в рамках корпоративных споров», — говорится в тексте письма.

Топ-менеджеры фонда были арестованы вопреки сложившейся практике в России, отмечают авторы письма.

Напомним, 15 февраля задержали Майкла Калви. На следующий день ему предъявили обвинение в хищении мошенническим путем 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

Многие эксперты отмечают, что дело Майкла Калви повлияет на инвестиционный климат в России. На фоне этого дела многие инвесторы побоятся инвестировать в Россию. Ранее в РСПП выразили обеспокоенность в связи с попыткой решения экономического спора в уголовном поле. По словам самого Калви, он стал жертвой конфликта между акционерами банка «Восточный».