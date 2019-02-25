Россия оказалась в конце сотни самых здоровых стран мира

Рейтинг стран опубликовал Bloomberg, при его составлении эксперты основывались на данных ВОЗ, отдела народонаселения и Всемирного банка.
Лидером рейтинга стала Испания, она переместилась на первую строчку рейтинга с 6-й. Второе место за Италией. Исследователи предположили, что секрет здоровья жителей этих стран зиждется на средиземноморской кухне. В Испании и самая высокая продолжительность жизни среди всех стран Евросоюза.
Помимо Испании и Италии в десятке самых здоровых стран оказались Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль.
Россия заняла 95 место, всего в списке представлены 169 стран.
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