Россия оказалась в конце сотни самых здоровых стран мира На 95 месте

Рейтинг стран опубликовал Bloomberg, при его составлении эксперты основывались на данных ВОЗ, отдела народонаселения и Всемирного банка.

Лидером рейтинга стала Испания, она переместилась на первую строчку рейтинга с 6-й. Второе место за Италией. Исследователи предположили, что секрет здоровья жителей этих стран зиждется на средиземноморской кухне. В Испании и самая высокая продолжительность жизни среди всех стран Евросоюза.

Помимо Испании и Италии в десятке самых здоровых стран оказались Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль.

Россия заняла 95 место, всего в списке представлены 169 стран.