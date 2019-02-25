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25.02.19 / 18:13 Новости / Петербург и Ленобласть

«Скачай и сохрани»: автор инсталляции на льду Зимней канавки объяснил свой замысел

«Я обезличил эти книги и смешал их в единую черную бумажную массу», - пишет автор

Фото: страница в «Вконтакте» Макс Отто

Автор инсталляции «Скачай и сохрани», появившейся на льду Зимней канавки, объяснил свой замысел — он против цензуры. Об этом в понедельник он сообщил на своей странице в «Вконтакте».

На льду Зимней канавки Макс Отто расположил около 100 книг. «Я обезличил эти книги и смешал их в единую черную бумажную массу. Примерно так и будут выглядеть цензурированные авторы в глазах обывателя», — поясняет художник. На своей странице он призывает открыть 29 статью Конституции, чтобы убедиться: «Эта книга каждому гарантирует свободу слова и запрещает цензуру».

Однако он отметил, что уже приняты различные законы, которые нарушают эту статью. В завершение он перечислил авторов, книги которых выставил на льду и подчеркнул, что и они могут попасть в черные списки. «Скачай их и сохрани», — добавил художник.

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