Суд в Петербурге освободил националиста Дацика по делу о погроме в борделе Перед удалением суда в совещательную комнату Дацик кричал: «Слава революции»

Санкт-Петербургский городской суд освободил националиста Вячеслава Дацика по делу о погроме в борделе, изменив приговор Василеостровского районного суда. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

Ранее суд первой инстанции приговорил его к 3,5 года в ИК строгого режима. Перед удалением суда в совещательную комнату Дацик кричал: «Слава революции». Уголовное преследование прекращено за истечением срока давности.

Добавим, Дацик в мае 2016 года проник в квартиру, в которой, по его мнению, оказывали секс-услуги. Там он устроил погром, а затем выгнал всех из жилища без одежды. Он заставил находившихся в помещении идти в таком виде в полицию. Дацика обвинили в нарушении неприкосновенности жилища, побоях и хулиганстве.