В Купчино догхантеры рассыпают смертельную отраву для собак Жертвами смертельного яда стали уже две собаки

Жители Фрунзенского района предупреждают владельцев собака о смертельной отраве, которую могли рассыпать догхантеры на поле у озера недалеко от дома № 6, корпус 2 на улице Димитрова.

Местные жители сообщили, что жертвами смертельного яда стали уже две собаки после прогулки на этой территории.

«Снова началась охота на наших собак!!! Бездомных не наблюдается уже давно…. А значит целенаправленно убивают наших четвероногих детей», — сообщили владельцы животных в группе «Новости Купчино».

Местная жительницы призывает владельцев домашних питомцев держать на поводке собак и выгуливать их в намордниках, а также утилизировать найденный корм и другие подозрительные предметы.

Ранее АБН сообщало о том, что депутаты ЗакСа Петербурга озадачат правительство России собаками в магазинах и кафе.