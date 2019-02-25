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25.02.19 / 06:55 Новости / Общество

В Купчино догхантеры рассыпают смертельную отраву для собак

Жертвами смертельного яда стали уже две собаки

Фото gandex.ru

Жители Фрунзенского района предупреждают владельцев собака о смертельной отраве, которую могли рассыпать догхантеры на поле у озера недалеко от дома № 6, корпус 2 на улице Димитрова.

Местные жители сообщили, что жертвами смертельного яда стали уже две собаки после прогулки на этой территории.

«Снова началась охота на наших собак!!! Бездомных не наблюдается уже давно…. А значит целенаправленно убивают наших четвероногих детей», — сообщили владельцы животных в группе «Новости Купчино».

Местная жительницы призывает владельцев домашних питомцев держать на поводке собак и выгуливать их в намордниках, а также утилизировать найденный корм и другие подозрительные предметы.

Ранее АБН сообщало о том, что депутаты ЗакСа Петербурга озадачат правительство России собаками в магазинах и кафе.

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