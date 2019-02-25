Петербургские депутаты озадачат правительство России собаками в магазинах и кафе На федеральном уровне нужна ясность

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Никешин и Денис Четырбок решили, что кому-то надо навести порядок и определить, можно ли сидеть в кафе со своей собакой, а покупателям приходить в гипермаркеты со своими четвероногим питомцами и возить их в продуктовых тележках. Установить требования к животным и их хозяевам предлагается правительству России.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга депутаты Сергей Никешин и Денис Четырбок разработали новый законопроект, который предлагает внести на федеральном уровне изменения в закон «Об ответственном обращении с животными».

Речь в проекте закона идет о ситуациях, пожалуй, знакомых каждому. Ее депутаты изложили в пояснительной записке к законопроекту. «Зачастую граждане размещают… собак в корзинках и тележках (речь о тележках для товаров в гипер- и супермаркетах – Ред.), используемых для переноски продуктов от прилавков до касс, при этом нередко происходит загрязнение тележек и корзинок продуктами жизнедеятельности животных, их шерстью, мехом и прочим» — говорится в записке к законопроекту.

По официальным данным администрации города, петербуржцы содержат около миллиона кошек и трехсот тысяч собак, так что вопрос хождения с ними по магазинам и кафе не такой и странный.

Однако, зачастую, сами магазины и кафе уточняют для своих клиентов правила посещения. Например, пункт №5 правил посещения торговых центров Metro четко говорит: «Не разрешается посещать ТЦ с животными».

С другой стороны, как отказать в визите в зоомагазин клиенту с животным?

Более того, в европейских странах часть заведений специально оповещает клиентов, что с собаками, которые не проявляют никакой агрессии, можно заходить внутрь. Наклейки с подобным уведомлением можно найти не так далеко от Северной столицы России – в Таллине. Такой подход служит и для привлечения туристов. На официальном туристическом сайте Эстонии есть даже раздел «Кафе, куда пускают с собаками».