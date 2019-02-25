В Петербурге появился новый учебный театр танца Бориса Эйфмана на 440 человек Вместе с отреставрированной школой

В Петербурге появился новый учебный театр танца Бориса Эйфмана на 440 человек на Введенской улице, 3, литера А. Об этом в понедельник сообщили в комитете по строительству Петербурга.

Реконструкция школы и строительство театра проводилось согласно Адресной инвестиционной программе комитета. Объект занимает земельный участок на 3645 кв. м. Помещения уже оборудовали партами, стульями и досками. В сообщении говорится, что оснащение здания театра соответствует высоким европейским стандартам, а зал вмещает 450 человек. Эскиз театрального занавеса разработан известным театральным художником-постановщиком Зиновием Марголиным.

Проектированием занималось «Архитектурное бюро «Студия 44». Подрядчиком выступила ООО «ПСБ «Жилстрой».