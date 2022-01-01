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Политика

"Политика - это концентрированная экономика". В российской политической жизни тысячи субъектов. "Агентство Бизнес Новостей" следит за деятельностью главных: новости президента и премьер-министра, депутатов Государственной Думы, действия оппозиции и политические скандалы, выборы в регионах и изменения в законодательстве, а также высказывания мировых политических лидеров - в материалах "Агентства Бизнес Новостей".

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Порошенко заявил о репрессиях со стороны президента Украины из-за госизмены

Новости

1 февраля  17:54
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Банк ПСКБ остался без «Каравая»

Новости

16 июля  11:20
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В Великобритании допустили возможность встречи Джонсона с Путиным

Новости

20 июня  01:50
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США и Великобритания начали крупнейшие военные учения в 270 км от Петербурга

Новости

6 мая  12:56
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В Петербургском горизбиркоме идет проверка центрального аппарата

Новости

23 марта  06:47
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Навальный заявил о допросе в Германии по запросу России

Москва

17 декабря  17:22
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Собчак съязвила над Кадыровым из-за вопроса Путину

Новости

17 декабря  17:06
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Ученые насчитали коронавирус у миллиона петербуржцев

Новости

11 декабря  14:18
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Компания учрежденная Вадимом Войтановским попала под наблюдение

Новости

16 ноября  11:06
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Петербургский депутат: Андрей Анохин, обязанность которого пойти на выборы

Новости

2 ноября  14:21
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Прибыль российских банков за август составила 172 млрд рублей

Политика

22 сентября  01:09
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Новости Твери и Тверской области: с 31 августа по 6 сентября

Общество

8 сентября  11:37
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ПНТ за полгода увеличил объемы перевалки

Новости

28 июля  14:49
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В петербургских больницах свободно более 2 тыс. коек

Новости

30 июня  12:59
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Нападающего СКА Ивана Морозова признали лучшим новичком января

Новости

1 февраля  16:22
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Стало известно, кто из петербургских депутатов Госдумы может не переизбраться

Новости

14 января  14:09
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Chevrolet и Hyundai столкнулись на пересечении Индустриального и Косыгина

Новости

20 декабря  17:44
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Полицию Приозерского района обвинили в игнорировании случаев кражи и гибели человека

Ленобласть

20 декабря  03:40
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Вдова Анатолия Собчака раскрыла правду об убийстве академика Сахарова

Новости

15 декабря  00:54
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Volkswagen подбил трамвай на Торфяной дороге

Новости

12 декабря  18:34
Новости

7 марта 16:07

Samsung больше не будет продавать смартфоны с бесплатной зарядкой

Новости

7 марта 15:48

Valio и Paulig приостановили работу своих производств в России

Новости

7 марта 15:37

Терапевт Алексеева назвала лекарство для профилактики тромбозов после COVID-19

Новости

7 марта 15:07

Экономисты рассказали, где лучше хранить деньги дома

Новости

7 марта 15:02

Boeing прекратила покупать российский титан

Новости

7 марта 14:51

Стоимость газа в Европе возросла до 4&nbsp;000 долларов

Новости

7 марта 14:48

Косметическая компания Sephora объявила о закрытии своих магазинов в России

Новости

7 марта 14:18

Льготы Путина для «айтишников» помогут сохранить квалифицированные кадры в России

Новости

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