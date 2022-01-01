"Политика - это концентрированная экономика". В российской политической жизни тысячи субъектов. "Агентство Бизнес Новостей" следит за деятельностью главных: новости президента и премьер-министра, депутатов Государственной Думы, действия оппозиции и политические скандалы, выборы в регионах и изменения в законодательстве, а также высказывания мировых политических лидеров - в материалах "Агентства Бизнес Новостей".