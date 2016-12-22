Архитекторы разработали концепцию развития Бугровского поселения Ленобласти Затронули вопросы транспортного обслуживания и жилого строительства

Архитектурное бюро «Матвеев и Ко» разработало концепцию развития территорий Бугровского поселения. План рассмотрели в правительстве Ленинградской области в четверг, передает корреспондент АБН.

В концепции архитекторы затронули вопросы транспортного обслуживания, а также жилого строительства. Также к рассмотрению в бюро предложили новый способ территориального зонирования.

Напомним, Бугровское поселение входит в состав Всеволожского района Ленинградской области. Поселение основали в 2006 году. На его территориях находится восемь поселков, численность превышает 11,5 тыс. человек. Центром Бугровского поселения является поселок Бугры с населением свыше 6 тыс. человек.