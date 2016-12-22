Видовые квартиры премиум класса в Петербурге подорожают на 15% в 2017 году — Knight Frank В 2016 году продажи могут составить 21 млрд рублей

Видовые квартиры премиум класса в Петербурге в 2017 году подорожают на 10-15%. Такой прогноз дали аналитики консалтинговой компании Knight Frank St Petersburg.

За три квартала текущего года квартиры в классе А подрожали на 5%, а стоимость видовых квартиры выросла в среднем на 17%. По предварительным подсчетам, объем продаж за период с января по декабрь составит около 500 элитных квартир и апартаментов суммарной стоимостью 21 млрд рублей.

В первом квартале в Петербурге было реализовано 72 объекта элитной недвижимости. Общая стоимость составила 3,07 млрд рублей. Во втором квартале показатель вырос до 168 объектов стоимостью 6,08 млрд рублей. В третьем квартале реализовали 155 квартир и апартаментов. Суммарная стоимость проданной недвижимости составила 6,48 млрд рублей. Всего за три квартала реализовали 46,7 тыс. кв. м недвижимости