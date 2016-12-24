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24.12.16 / 05:55 Новости / Россия и мир / Экономика

ФАС завела дело против МТС за недостоверную рекламу

За рекламу услуги «Спутниковое ТВ» без платы за оборудование

МТС Связной 3dnews.ruФАС возбудила дело против оператора МТС за недостоверную телерекламу. Об этом в пятницу сообщили в ведомстве.

Речь идет о рекламе услуги «Спутниковое ТВ». Там утверждается, что комплект спутникового ТВ можно получить без платы за оборудование. Это противоречит информации на официальном сайте МТС. Дело рассмотрят 18 января.

Напомним, в октябре московское отделение ФАС завело дело против МТС по подозрению во введении клиентов в заблуждение. Это касалось рекламы тарифа «Smart Безлимитище». В ней опустили важные детали услуги, что могло привести в заблуждение клиентов.

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