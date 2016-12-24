ФАС завела дело против МТС за недостоверную рекламу За рекламу услуги «Спутниковое ТВ» без платы за оборудование

ФАС возбудила дело против оператора МТС за недостоверную телерекламу. Об этом в пятницу сообщили в ведомстве.

Речь идет о рекламе услуги «Спутниковое ТВ». Там утверждается, что комплект спутникового ТВ можно получить без платы за оборудование. Это противоречит информации на официальном сайте МТС. Дело рассмотрят 18 января.

Напомним, в октябре московское отделение ФАС завело дело против МТС по подозрению во введении клиентов в заблуждение. Это касалось рекламы тарифа «Smart Безлимитище». В ней опустили важные детали услуги, что могло привести в заблуждение клиентов.