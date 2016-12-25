Казахстан и РФ обсудят создание СП на базе «Диаконта» в Петербурге Предприятие посетили президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев

Россия и Казахстан обсудят возможность создания совместного предприятия на базе предприятия «Диаконт» в Петербурге. С такой инициативой в воскресенье выступил гендиректор компании Михаил Федосовский.

Предприятие посетили президент России Владимир Путин с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Путин поддержал инициативу создания СП, отметим, что нужно «создавать и дополнительные компетенции в Казахстане».

Добавим, Путин прибыл 25 декабря с визитом в Петербург. В понедельник глава России примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, где он вместе с лидерами Казахстана, Киргизии, Беларуси и Армении обсудит итоги двух лет работы ЕАЭС. Также планируется подписание Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.

Отметим, «Диаконт» — производитель электроприводов и робототехники.