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25.12.16 / 15:56 Новости / Россия и мир / Экономика

Казахстан и РФ обсудят создание СП на базе «Диаконта» в Петербурге

Предприятие посетили президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев

www.m-astana.kz казахстан россияРоссия и Казахстан обсудят возможность создания совместного предприятия на базе предприятия «Диаконт» в Петербурге. С такой инициативой в воскресенье выступил гендиректор компании Михаил Федосовский.

Предприятие посетили президент России Владимир Путин с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Путин поддержал инициативу создания СП, отметим, что нужно «создавать и дополнительные компетенции в Казахстане».

Добавим, Путин прибыл 25 декабря с визитом в Петербург. В понедельник глава России примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, где он вместе с лидерами Казахстана, Киргизии, Беларуси и Армении обсудит итоги двух лет работы ЕАЭС. Также планируется подписание Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.

Отметим, «Диаконт» — производитель электроприводов и робототехники.

По материалам: ria.ru
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