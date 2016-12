Дримлайн и Матрас.ру познакомили россиян с брендом матрасов Everest

Производитель матрасов «Дримлайн» совместно с интернет-магазином «Матрас.ру» вывел на российский рынок бренд Everest. Продукция отличается комфортом, практичностью и долговечностью.

Под общим брендовым названием «Everest» подразумевается сразу пять типов матрасов, от бюджетного класса до премиум-моделей. Они отличаются друг от друга конструктивными особенностями, материалами и итоговыми характеристиками. Серия «Hard» представляет собой ортопедический вариант с наиболее высокой жесткостью. Внутри него — кокосовые волокна и независимые пружины. «Middle» — это матрас средней жесткости, а «Soft» — модель с мягкими независимыми пружинами и функцией микромассажа. Остальные серии сочетают в себе характеристики двухсторонних матрасов с самыми различными наполнителями типа «сэндвич».

Представители фабрики «Дримлайн» отметили, что при производстве в первую очередь учитывались такие важные особенности, как долговечность и комфортабельность каждого изделия. Эксплуатационные свойства товара были улучшены за счет применения таких наполнителей, как кокосовая койра, ППУ, латекс. Внешние чехлы получили высокую износоустойчивость благодаря чехлам из жаккарда.

Двуспальные матрасы серии Two Way имеют разную жесткость, поэтому идеально подходят для супругов с разным весом. Покупатель может подобрать себе такую модель, которая его устроит: с жесткой или средней жесткости, мягкой или жесткой сторонами. Одна часть изготовлена на основе кокосового наполнителя, а другая с использованием латекса с эффектом памяти. Несмотря на данные характеристики, модели серии Two Way имеют доступную стоимость, пользуются спросом у покупателей.

Имеются в данной линейке и беспружинные матрасы No Spring. При их изготовлении производитель использовал материалы, обладающие повышенной прочностью и устойчивостью к деформации. Синтетические составляющие скомбинированы с латексом и кокосовой койрой. В данной серии представлены мягкие и умеренно мягкие варианты, жесткие и умеренно жесткие монолитные модели. Максимально допустимый вес, который выдерживает такой матрас, составляет 130 килограммов. При его использовании отсутствует «пружинящий» эффект.

Представители интернет-магазина «Матрас.ру» справедливо заявили, что гарантировать доступные и конкурентоспособные цены они могут только из-за имеющихся договоренностей с производителем. В ноябре была расширена география продаж товаров для сна, добавились такие города, как Рязань, Тольятти, Тула, Казань и Ставрополь. Заказать любое изделие покупатель может без предоплаты. Это относится и к тем матрасам, которые производятся по индивидуальным шаблонам, представленным заказчиком. Гарантийные обязательства на себя берет производитель — фабрика «Dreamline».

Отечественное предприятие «Dreamline» — признанный лидер, осуществляющий выпуск товаров для сна и домашнего обихода. Одним из основных преимуществ производителя является применение антиаллергенных, качественных материалов. Вниманию покупателей представлен внушительный выбор матрасов. Качество данной продукции подтверждается сертификатами РосТеста.

Компания «Матрас.ру» является федеральным гипермаркетом матрасов, мебели и товаров для сна. Она основана с 2005 году и имеет представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах.

