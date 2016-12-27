Аграрии попросили Путина выделить средства на поддержание инвестиционной активности И пожаловались на слабую господдержку

Производители сельскохозяйственной продукции попросили президента РФ Владимира Путина выделить дополнительные средства на поддержание инвестиционной активности в сельском хозяйстве до 2020 года. Об этом пишут во вторник «Ведомости».

Аграрии направили президенту письмо, в котором рассказали о сокращении поддержки со стороны государства и рост долгов по субсидиям. Они указали на долг по инвестиционным кредитам, который составляет 5,7 млрд рублей.

Информацию подтвердили представители Союзмолока, Olam International, «Русагро», которые подписали письмо. Представитель Минсельхоза сообщил изданию, что в ведомстве не знают о просьбе аграриев. Он отметил, что в 2017 году власти выделят на поддержку сельского хозяйства 215,9 млрд рублей.

Напомним, в октябре Путин говорил, что сельское хозяйство в России находится «на подъеме». Он упомянул, что в стране ожидается рекордный урожай зерна по итогам текущего года — около 115 млн тонн. Глава государства пообещал, что власти продолжат оказывать "широкую поддержку отрасли".