Казахстан готов принять переговоры по Сирии Переговоры - инициатива Путина и Эрдогана

Казахстан подтвердил готовность организовать площадку для проведения в Астане переговоров по Сирии. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел республики Ерлан Идрисов.

«Было общее понимание возможной удобности площадки Астаны для проведения межсирийских переговоров. Созданием климата для этих переговоров и содержательной частью занимаются наши международные партнеры, в частности, Россия и Турция», — сказал Идрисов. Он добавил, что власти Казахстана ведут переговоры с лидерами обеих стран. Идрисов заверил, что страна готова «оказать миротворческие услуги».

Напомним, с инициативой проведения переговоров по Сирии в столице Казахстана выступили ранее президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган. Путин заявил, что площадка в Астане может стать дополнением к женевским переговорам. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с лидерами обеих стран выразил готовность принять переговоры.