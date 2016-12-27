Михеев возглавит «Рособоронэкспорт» 9 января Главой «Вертолетов России» станет замглавы Минпромторга

Глава «Вертолетов России» Александр Михеев возглавит «Рособоронэкспорт» 9 января следующего года. Об этом во вторник сообщил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

На место Михеева в «Вертолеты России» придет Андрей Богинский, который пока работает замминистра промышленности и торговли. В следующем году, по словам Чемезова, сменится глава холдинга «Технодинамика». Новым станет Игорь Насенков из концерна «Радиоэлектронные технологии», а нынешний глава Максим Кузюк перейдет в «Ростех».

Отметим, в настоящее время «Рособоронэкспорт» возглавляет Анатолий Исайкин. Он покидает пост из-за достижения предельного возраста. Генеральный директором госкомпании он стал в 2007 году.

Добавим, Александр Михеев ранее работал заместителем генерального директора «Рособоронэкспорта». Главой «Вертолетов России» стал в сентябре 2013 года.