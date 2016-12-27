Все новости

27.12.16 / 10:26 Новости / Общество / Россия и мир

Михеев возглавит «Рособоронэкспорт» 9 января

Главой «Вертолетов России» станет замглавы Минпромторга

рособоронэкспортГлава «Вертолетов России» Александр Михеев возглавит «Рособоронэкспорт» 9 января следующего года. Об этом во вторник сообщил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

На место Михеева в «Вертолеты России» придет Андрей Богинский, который пока работает замминистра промышленности и торговли. В следующем году, по словам Чемезова, сменится глава холдинга «Технодинамика». Новым станет Игорь Насенков из концерна «Радиоэлектронные технологии», а нынешний глава Максим Кузюк перейдет в «Ростех».

Отметим, в настоящее время «Рособоронэкспорт» возглавляет Анатолий Исайкин. Он покидает пост из-за достижения предельного возраста. Генеральный директором госкомпании он стал в 2007 году.

Добавим, Александр Михеев ранее работал заместителем генерального директора «Рособоронэкспорта». Главой «Вертолетов России» стал в сентябре 2013 года.

По материалам: tass.ru
Метки: , , , , , , , , , , , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016