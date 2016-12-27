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27.12.16 / 10:09 Новости / Россия и мир / Финансы

Московская биржа открылась незначительным ростом

ММВБ – 2178,31; РТС – 1126,34

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Московская биржа открыла торги во вторник незначительным ростом. По фиксингу в 10:05 ММВБ вырос на 0,02% и составил 2178,31 пункта. РТС увеличился на 0,15% — до 1126,34 пункта.

На российских торговых площадках во вторник ожидается малоактивная торговля, считает ведущий аналитик АКБ «Российский капитал» Анастасия Соснова. «Глобальный фон остается нейтральным. Свежие идеи как на внешних рынках, так и на внутреннем рынке отсутствуют. Игроков на рынках очень мало», — отметила эксперт.

Токийская биржа закрылась снижением. TOPIX снизился на 1,92 до 1536,22 пункта. JPX-Nikkei 400 стал меньше на 10,05 — до 13775,68 пункта.

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