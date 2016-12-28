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28.12.16 / 19:26 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Московская биржа закрылась разнонаправленно

ММВБ – 2182,98; РТС – 1138,31

Фото АБН

Фото АБН

Московская биржа закрыла торги среды разнонаправленно. Индекс ММВБ снизился на 0,29% — до 2182,98 пункта. РТС вырос на 0,22% и достиг 1138,31 пункта.

В среду фьючерс на нефть Brent торговался выше $56 за баррель. На этом фоне ММВБ попытался приблизиться к 2200 пунктам.

«Однако, как мы и ожидали, ему не удалось преодолеть обозначенную отметку. Объемы торгов оставались низкими, характерными для последней в уходящем году торговой недели», — отметила ведущий аналитик АКБ «Российский капитал» Анастасия Соснова.

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