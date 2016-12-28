Московская биржа закрылась разнонаправленно ММВБ – 2182,98; РТС – 1138,31

Московская биржа закрыла торги среды разнонаправленно. Индекс ММВБ снизился на 0,29% — до 2182,98 пункта. РТС вырос на 0,22% и достиг 1138,31 пункта.

В среду фьючерс на нефть Brent торговался выше $56 за баррель. На этом фоне ММВБ попытался приблизиться к 2200 пунктам.

«Однако, как мы и ожидали, ему не удалось преодолеть обозначенную отметку. Объемы торгов оставались низкими, характерными для последней в уходящем году торговой недели», — отметила ведущий аналитик АКБ «Российский капитал» Анастасия Соснова.