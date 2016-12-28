«КамАЗ» намерен продать 36 тыс. грузовиков в 2017 году Из них 6 тыс. - за рубежом

«КамАЗ» планирует реализовать 36 тыс. грузовиков в следующем году. Об этом сообщили в компании в среду.

В том числе, компания собирается продать 6 тыс. машин на зарубежных рынках. По словам гендиректора компании Сергея Когогина, новыми рынками сбыта для «КамАЗа» станут Иран, страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Кроме того, автопроизводитель намерен возобновить сборку грузовиков во Вьетнаме и Иране.

Напомним, по итогам 10 месяцев текущего года выручка «КамАЗа» выросла 27%. Чистая прибыль компании составила 91 млрд рублей, а операционная — 700 млн рублей. Продажи компании в январе-октябре выросли на 22%, по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года.