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29.12.16 / 16:16 Новости / Петербург и Ленобласть

«Лента» открыла супермаркет на Шуваловском проспекте в Петербурге

Магазин стал 12 в городе

Фото АБН

Фото АБН

Ритейлер «Лента» открыла новый супермаркет на Шуваловском проспекте в Петербурге. Об этом «Лента» сообщила в четверг.

Новый супермаркет среднего формата открылся по адресу Шуваловский проспект, д. 40, корп. 2, Санкт-Петербург. Общая площадь супермаркета составляет 1,812 тыс. кв.м, из которых 700 кв.м занимает торговое пространство.

«Лента» — пятая по размеру выручки за 2015 год сеть гипермаркетов в России и первая по размеру торговых площадей. Компания была основана в 1993 году. Она управляет 190 гипермаркетами в 77 городах России. В Петербурге у компании 12 магазинов.

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