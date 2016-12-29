Новогодняя туристическая ярмарка пройдет в Петербурге со 2 по 7 января На территории порта "Морской фасад"

Новогодняя туристическая ярмарка пройдет в Петербурге со 2 по 7 января 2017 года. Об этом во вторник сообщил генеральный директор учреждения «Городское туристско-информационное бюро» Евгений Панкевич, передает корреспондент АБН.

Как отметил Панкевич, ярмарка пройдет на территории пассажирского порта «Морской фасад» на берегу Невской губы Васильевского острова. Для мероприятия организаторы построят восьмиметровую горку, большой бесплатный каток, а также ледяной лабиринт. Для всех желающих посетить ярмарку организуют бесплатные трансферы от станции метро «Приморская».

Напомним, ранее в Петербурге открыли главную рождественскую ярмарку. Как и в прошлом году, она проходит на Пионерской площади, возле Театра юных зрителей. На ярмарке товары представят гости из 14 регионов России и 16 стран, в том числе Кубы и Вьетнама. Девиз мероприятия — "Петербург объединяет лучшее!».