Россельхознадзор нашел опасные вещества в меде сети гипермаркетов Metro Метаболиты нитрофуранов

Россельхознадзор выявил опасные вещества в меде марки Fine Line, которая принадлежит сети гипермаркетов Metro Cash and Carry. Ведомство сообщило об этом в четверг.

В меде натуральном цветочном алтайский «Fine life», производства ООО «Медовый дом», выявили метаболиты нитрофуранов. Это не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Отметим, метаболиты нитрофуранов могут нарушить водно-солевой баланс организма, а также снизить уровень белка в плазме, вызывают анемию и подавляют активность ферментов. Сохраняются в продуктах после термической обработки. Опасный мед пчелы собирают в регионах, где растут гречиха, рапс и подсолнух.