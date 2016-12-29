В Петербурге намерены развивать туризм в зимний сезон При помощи событийных мероприятий

Власти Петербурга намерены активно развивать туризм в зимний сезон. Об этом сообщил в четверг генеральный директор учреждения «Городское туристско-информационное бюро» Евгений Панкевич, передает корреспондент АБН.

По словам Панкевича, увеличить поток туристов городские власти пытаются при помощи различных событийных мероприятий. «В этом году мы провели фестиваль света и ресторанные фестивали, и мы наменны увеличивать количество подобных мероприятий», — сообщил Панкевич.

Напомним, в Петербурге во время праздников пройдет ряд новогодних мероприятий. Главная рождественская ярмарка состоится на Пионерской площади возле ТЮЗа с 27 декабря по 8 января. Также на территории пассажирского порта «Морской фасад» пройдет новогодняя туристическая ярмарка, которая продлится со 2 по 7 января.