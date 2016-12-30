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30.12.16 / 11:41 Новости / Россия и мир

Суд арестовал одного из фигурантов дела об отравлении «Боярышником» для ванн

На два месяца

арестИркутский областной суд арестовал  одного из фигурантов дела об отравлении концентратом «Боярышник». Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

«Одному из главных фигурантов уголовного дела изменили меру пресечения с домашнего ареста на арест», — говорится в сообщении ведомства. Предприниматель арестован на два месяца.

Напомним, в Иркутске 76 человек скончались от отравления «Боярышником». Под домашний арест поместили 10 фигурантов дела. Еще семь заключили под стражу, а четверо находятся под подпиской о невыезде.

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