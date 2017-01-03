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03.01.17 / 17:46 Новости / Россия и мир / Экономика

Правительство выделит 56 млрд рублей на самолеты Ил-114

На оцифровку, перепроектирование, модернизацию производства и сертификацию

илл-114Правительство РФ предусмотрело 56 млрд рублей расходов на программу регионального турбовинтового самолета Ил-114. Об этом в понедельник RNS сказал Андрей Богинский, который в 2017 году займет пост главы «Вертолетов России».

Эти деньги потратят на оцифровку, перепроектирование, модернизацию производства и сертификацию, объяснил Богинский RNS. Также средства направят на докапитализацию лизинговой компании, которая будет заниматься продвижением самолета на рынке.

Напомним, в августе прошлого года в Объединенной авиастроительной корпорации рассказали об окончательной сборке Ил-114. Ее проведут на площадке нижегородского авиазавода «Сокол». Первый полет Ил-114 состоялся в 1990 году. Лайнеры собирали на Ташкентском авиазаводе. Однако это производство прекратили, и теперь Россия намерена его возродить. Самолеты имеют широкий спектр применения: от грузовых и комбинированных грузопассажирских до самолетов на лыжно-колесном шасси.

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