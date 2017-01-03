Защита Улюкаева будет настаивать на версии о провокации – СМИ Считают, что нет доказательств того, что министр знал о находящихся в чемоданчиках деньгах

Защита экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева будет настаивать на том, что в офисе «Роснефти» произошла провокация. Об этом во вторник написал «Росбалт» со ссылкой на источники в окружении Улюкаева.

Адвокаты Улюкаева будут настаивать на том, что доказательств осведомленности Улюкаева о деньгах в чемодане нет, утверждают источники издания. Экс-министр будет настаивать, что ожидал увидеть в чемодане материалы по сделке, которые упростили бы работу МЭР. Кроме того, по словам защиты Улюкаева, он приехал в «Роснефть» не за решением проблем по «Башнефти», а чтобы обсудить эти проблемы.

Отметим, ранее во время пресс-конференции президент России Владимир Путин сказал, почему так быстро освободил Улюкаева от должности. «Тех материалов, которые были предоставлены оперативными службами, было достаточно», – сказал Путин.

Улюкаева арестовали в ночь на 15 ноября. Ему вменяют получение взятки с вымогательством у руководства компании «Роснефть». Улюкаев вину отрицает. В день, когда его арестовали, он лишился поста министра экономического развития.