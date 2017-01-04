Бюджет гоночной команды «КамАЗ» в 2017 году вырастет до $10 млн «Появились дополнительные спонсоры»

Бюджет российской гоночной команды «КамАЗ-мастер» в 2017 году составляет около 10 млн. Об этом сообщил директор «КамАЗа» Сергей Когогин.

«С бюджетом команды мы разобрались, «КамАЗ» увеличил финансирование на 2017 год и появились дополнительные спонсоры. Бюджет увеличился по сравнению с 2016 годом и стал достаточным для содержания команды, ее развития. Это приблизительно $10 млн», — сказал Когогин.

Напомним, в декабре директора «КамАЗа» заявил, что команда может приостановить свое участие в ралли-марафоне «Дакар» на два года. По его словам, организаторы марафона ущемляют интересы команды. По итогам двух этапов ралли «Дакар» текущего года, экипажи команды «КамАЗ-мастер» находятся на второй, девятой, 15 и 18 позициях.