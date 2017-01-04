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04.01.17 / 12:52 Новости / Россия и мир

Правительство одобрило статус ТОР для двух городов в Башкирии

В Белебее и Кумертау

Фото АБН

Фото АБН

Правительство РФ одобрило создание двух территорий опережающего социального экономического развития (ТОР) в Башкирии. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующие постановления в среду.

Речь идет о моногородах Кумертау и Белебей. ТОР созданы для содействия развитию городов путем диверсификации экономики, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих организаций.

Напомнти, закон о ТОР Госдума приняла в конце декабря 2014  года. На территориях опережающего развития предусмотрен специальный правовой и экономический режим. Организации, которые ведут деятельность на такой территории, пользуются налоговыми льготами.

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