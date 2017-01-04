Правительство одобрило статус ТОР для двух городов в Башкирии В Белебее и Кумертау

Правительство РФ одобрило создание двух территорий опережающего социального экономического развития (ТОР) в Башкирии. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующие постановления в среду.

Речь идет о моногородах Кумертау и Белебей. ТОР созданы для содействия развитию городов путем диверсификации экономики, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих организаций.

Напомнти, закон о ТОР Госдума приняла в конце декабря 2014 года. На территориях опережающего развития предусмотрен специальный правовой и экономический режим. Организации, которые ведут деятельность на такой территории, пользуются налоговыми льготами.