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05.01.17 / 07:26 Банки / Россия и мир / Экономика

Deutsche Bank возместит США $95 млн налогов

Руководство банка удовлетворено окончанием процесса

Фото: thestreet.com

Фото: thestreet.com

Германский Deutsche Bank выплатит $95 млн штрафа в рамках урегулирования претензий Минюста США в отношении уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщила в среду Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк.

«Deutsche Bank, используя сеть подставных компаний и хитроумных операций, стремилась уклониться от уплаты налогов на десятки миллионов долларов. Правительство США заставило банк признаться в уклонении от налогов и возместить их Соединенным Штатам в размере $95 млн», — сообщил прокурор Прит Бхарара. Отмечается, что руководство банка удовлетворено урегулированием иска.

Напомним, в декабре прошлого года Минюст США и Deutsche Bank достигли мирового соглашения. Организация должна была возместить убытки американским клиентам банка в размере $4,1 млрд. Банк обвиняли в том, что он занижал оценки рисков по ценным бумагам и продавали их американским ипотечным компаниям, связанным с правительством США.

По материалам: tass.ru
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