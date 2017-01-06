Трамп удивлен утечкой деталей доклада спецслужб о кибератаках в СМИ Также он недоумевает, почему ФБР не изучало сервера Демпартии

Избранный президент США Дональд Трамп удивился тому, что СМИ удалось заполучить информацию из доклада спецслужб о кибератаках. Политик сообщил об этом в пятницу.

«Как NBC получил „эксклюзив по секретному докладу, который он (президент США Обама) представил?“ Кто дал им этот доклад и почему?», — написал Трамп. «Политики!», — добавил он.

Избранный глава государства также выразил недоумение из-за того, что ФБР не изучало серверы Демократической партии США, когда готовило доклад. Отмечается, что партия не предоставила спецслужбам доступ.

Напомним, накануне спецслужбы предоставили доклад президенту США Бараку Обаме. Доклад содержит информацию о вмешательстве России в выборы и организацию кибератак. Документ был подготовлен Министерством внутренней безопасности США и Национальной разведкой.