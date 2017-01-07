Помощники Трампа обещают агрессивные меры в борьбе с кибератаками Разведслужбы США представили Трампу доклад с доказательствами причастности России

Администрация Дональда Трампа с первых дней работы предпримет агрессивные шаги в борьбе с кибератаками. Об этом в пятницу заявил избранный вице-президент США Майкл Пенс, передают западные информагентства.

Перед этим заявлением Дональд Трамп в ходе закрытого брифинга встретился с главами американских спецслужб. Национальная разведка США опубликовала на своем сайте доклад, в котором организатором кибератак на Демпартию был назван Кремль. Трамп и Барак Обама получили секретную версию доклада, расширенную в сравнении с опубликованной.

Ранее Дональд Трамп заявил, что кибератаки, по его мнению, не повлияли на результаты президентских выборов.