Все новости

07.01.17 / 05:09 Новости / Россия и мир

Помощники Трампа обещают агрессивные меры в борьбе с кибератаками

Разведслужбы США представили Трампу доклад с доказательствами причастности России

белый дом фото с сайта vangviet.comАдминистрация Дональда Трампа с первых дней работы предпримет агрессивные шаги в борьбе с кибератаками. Об этом в пятницу заявил избранный вице-президент США Майкл Пенс, передают западные информагентства.

Перед этим заявлением Дональд Трамп в ходе закрытого брифинга встретился с главами американских спецслужб. Национальная разведка США опубликовала на своем сайте доклад, в котором организатором кибератак на Демпартию был назван Кремль. Трамп и Барак Обама получили секретную версию доклада, расширенную в сравнении с опубликованной.

Ранее Дональд Трамп заявил, что кибератаки, по его мнению, не повлияли на результаты президентских выборов.

Метки: , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016