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09.01.17 / 01:23 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп примет решение о мерах против России после инаугурации

Он также проконсультируется с разведывательными службами

трамп kontinentusa.comИзбранный президент США Дональд Трамп после инаугурации решит, стоит ли применять какие-либо меры против России в связи с кибератаками, которые приписывает ей американская разведка. Об этом в воскресенье рассказала ближайшая помощница республиканца Келлиэнн Конуэй.

«Избранному президенту, инаугурация которого состоится примерно через две недели, придется принять решение на этот счет вместе с его командой по безопасности и разведке», — сказала Конуэй, отвечая на вопрос журналистов. При этом она отметила, что Трамп хотел бы сотрудничать с Москвой по ряду вопросов, в частности, в борьбе с ИГИЛ (ИГ, запрещено в РФ).

Напомним, инаугурация избранного главы государства запланирована на 20 января. Тогда же истекут полномочия нынешнего президента США Барака Обамы. В декабре прошлого года администрация Обамы ввела санкции против России из-за кибератак, за которыми, по версии американских спецслужб, стоят российские хакеры.

 

По материалам: nbc.com
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