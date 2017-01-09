Трамп примет решение о мерах против России после инаугурации Он также проконсультируется с разведывательными службами

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации решит, стоит ли применять какие-либо меры против России в связи с кибератаками, которые приписывает ей американская разведка. Об этом в воскресенье рассказала ближайшая помощница республиканца Келлиэнн Конуэй.

«Избранному президенту, инаугурация которого состоится примерно через две недели, придется принять решение на этот счет вместе с его командой по безопасности и разведке», — сказала Конуэй, отвечая на вопрос журналистов. При этом она отметила, что Трамп хотел бы сотрудничать с Москвой по ряду вопросов, в частности, в борьбе с ИГИЛ (ИГ, запрещено в РФ).

Напомним, инаугурация избранного главы государства запланирована на 20 января. Тогда же истекут полномочия нынешнего президента США Барака Обамы. В декабре прошлого года администрация Обамы ввела санкции против России из-за кибератак, за которыми, по версии американских спецслужб, стоят российские хакеры.