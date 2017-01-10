Honda представит новую гибридную модель в 2018 году Ее будут производить в США

Honda представит новую гибридную модель в 2018 году. Об этом в компании сообщили во вторник.

Модель будут производить в США. Она поступит на региональный рынок в 2018 году в рамках проекта Honda Electrification Initiative, связанного с расширением портфолио электромобилей бренда.

Кроме того, двухмоторный гибридный привод с легковых автомобилей Honda будут устанавливать в будущем на внедорожники. К 2030 году две трети всех автомобилей Honda на рынке будут оснащены электроприводом, а к 2050 году общий уровень выбросов СО2 будет сокращен в половину по сравнению с 2000 годом.

Добавим, в декабре Honda представила на рынке первые электромобили из новой серии Clarity. В течение 2017 года стартуют продажи еще двух моделей Clarity: Clarity Electric и Clarity Plug-In Hybrid.

Отметим, компания Honda Motors за минувший год продала в США более 1 млн внедорожников. Это на 4,8% больше год к году.